Sakarya nehrine atlayan kadın böyle kurtarıldı

Kaynak: İHA
Sakarya nehrine atlayan kadın böyle kurtarıldı

Sakarya’da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın nehre atladı. Ekipler olay yerinde Sakarya Nehri içerisinde bir kadının ağaç dalına tutunur vaziyette buldu. Sudan çıkarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Nehri içerisinde bir kadının ağaç dalına tutunur vaziyette olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla adrese ulaşan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgedeki bir ağaç dalını kadına uzattı. Sudan çıkarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G. (35) isimli kadın tedbir amaçlı Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin tahkikata başlanıldı.

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