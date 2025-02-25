Sakarya nehrine atlayan kadın böyle kurtarıldı

Olay, Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Nehri içerisinde bir kadının ağaç dalına tutunur vaziyette olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla adrese ulaşan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgedeki bir ağaç dalını kadına uzattı. Sudan çıkarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G. (35) isimli kadın tedbir amaçlı Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin tahkikata başlanıldı.