16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sakarya’da silahlı kavga

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi ayağından vurularak yaralandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 08:01
Takip Et

Sakarya Sapanca'da silahlı kavga çıktı

Sakarya’da silahlı kavga
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, olay İlmiye Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. ile M.Y. isimli iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bırakan olayda, M.Y. isimli şüpheli, silahla ateş ederek S.Y.’yi ayağından yaraladı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Y., Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri M.Y.’yi silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
3
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
4
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
6
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
7
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿SPK iki şirketin halka arzını onayladı
﻿SPK iki şirketin halka arzını onayladı
﻿SPK iki şirketin halka arzını onayladı
﻿İstanbul Okan Üniversitesi 23 personel alacak
﻿İstanbul Okan Üniversitesi 23 personel alacak
﻿İstanbul Okan Üniversitesi 23 personel alacak
﻿ABD’den dev savunma bütçesine onay
﻿ABD’den dev savunma bütçesine onay
﻿ABD’den dev savunma bütçesine onay
﻿Karabük'te 26 litre etil alkol ele geçirildi
﻿Karabük'te 26 litre etil alkol ele geçirildi
﻿Karabük'te 26 litre etil alkol ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.