Sakarya Serdivan'da kamyon eve girdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, rampadan inerken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu iki katlı bir eve çarptı.

Kamyon sürücüsünün yaralandığı kazada, olay sırasında odada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi'nde bulunan polis kontrol noktası mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.T. yönetimindeki 42 ASF 934 plakalı hafriyat kamyonu, rampadan inerken kontrolünü kaybederek Sefer Doğan'a ait iki katlı eve girdi. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, yaralı sürücüyü kamyondan çıkararak ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

"EŞİM BAŞKA BİR ODADAYMIŞ KAZA ESNASINDA"

Ev sahibi Sefer Doğan, "Ben 1 saat önce çıkmıştım evden. Eşim başka bir odadaymış kaza esnasında" dedi.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. Ayrıca, kaza esnasında kamyonun duvarı yıkarak girdiği odada kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.