Sakarya Üniversitesi’nde yemek ücretlerine yüzde 280 zam yapıldı. Aç bırakılan insanlardan nasıl akademik başarı bekleyeceksiniz

Sakarya Üniversitesi’nde geçtiğimiz gün genel sekreterliğinin aldığı karar ile yemek ücretlerine yüzde 300’e varan zam yapılmıştı. Ardından yapılan zam teknik hata yüzünden geri çekilmişti. Bugün güncellenen rakamlar ile birlikte yemek ücretlerine yüzde 280 oranında zam yapıldı.

Sakarya Üniversitesi’nde yemek ücretlerine yüzde 280 zam yapıldı. Aç bırakılan insanlardan nasıl akademik başarı bekleyeceksiniz

Sakarya Üniversitesi’nde geçtiğimiz gün genel sekreterliğinin aldığı karar ile yemek ücretlerine yüzde 300’e varan zam yapılmıştı.

Üniversite akademisyen, çalışan, personel ve öğrencileri kapsayan zamlı tarife daha 11 saatlik aradan sonra teknik hata yapıldığı gerekçesiyle geri çekilmişti.

TARİFE GÜNCELLENEREK YENİDEN YÜRÜRLÜĞE ALINDI

SAÜ 1 Kasım itibariyle geri çektiği tarifeyi güncelleyerek yeniden yürürlüğe aldı. Bugün doçent, doktor ve öğretim üyesi gibi akademisyenlerin yemek ücreti 17 liradan 60 liraya yükseltildi.

Geri çekilen bir önceki zamlı tarife de ise akademisyenlerin yemek ücreti 65 liraya çıkarılmıştı. Teknik hata gerekçesiyle geri alınan liste de akademisyenlere 5 liralık bir indirim yapılmış oldu.

Yeni zamlı fiyat tarifesi şu şekilde:

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