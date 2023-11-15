Üniversitede yemek zammını protesto eden öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğü, Üniversite yemeklerine yapılan yüzde 200’lük zammı protesto ettiği için gözaltına alınan 13 öğrenci hakkında soruşturma başlattı.