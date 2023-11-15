Üniversitede yemek zammını protesto eden öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğü, Üniversite yemeklerine yapılan yüzde 200’lük zammı protesto ettiği için gözaltına alınan 13 öğrenci hakkında soruşturma başlattı.

Üniversitede yemek zammını protesto eden öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, 5 Ekim 2023 tarihinde Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde bulunan yemekhanede, üniversite yemeklerine yapılan yüzde 200’lük zammı çatal bıçakları masalara vurup slogan atarak protesto etmişti.

GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİLERE REKTÖRLÜKTEN BİR DARBE DAHA

Özel güvenlik görevlileri tarafından yaka paça okul bahçesine çıkartılarak emniyet güçlerine teslim edilen öğrenciler gözaltına alınmıştı. Rektörlük, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan 13 öğrenci hakkında disiplin incelemesi başlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün emriyle açıldığı belirtilen soruşturma yazısında, öğrencilerin çatal bıçakları masaya vurması toplu eylem kapsamında değerlendirildiği ve bu nedenle soruşturma açıldığı belirtildi. Öğrenciler 13 Kasım’da savunma vermeye çağrıldı, savunma yapmayan öğrencilerin savunma hakkından vazgeçmiş sayılacakları ifade edildi.

kapak-123833.jpg

kyk4.jpg

İlgili Haberler
Sakarya Üniversitesi’nde yemek ücretlerine yüzde 280 zam yapıldı. Aç bırakılan insanlardan nasıl akademik başarı bekleyeceksiniz
Üniversite yemekhanesinde yaşamına son veren öğrencinin veda mektubu ortaya çıktı
Yemek protestosunda gözaltına alınan üniversite öğrencileri serbest bırakıldı
Üniversitede yemek zammını protesto eden öğrenciler gözaltına alındı
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
Sedat Peker’in Taşkesenlioğlu'nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan borsa aracı kurumu satın aldı Gündem
Sedat Peker’in Taşkesenlioğlu'nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan borsa aracı kurumu satın aldı
İstanbul'da 15.500 liraya kiralanan eve inanamayacaksınız Video
İstanbul'da 15.500 liraya kiralanan eve inanamayacaksınız
Altay Bayındır formasına kavuşuyor. Oynayacağı maçlar belli oldu Spor
Altay Bayındır formasına kavuşuyor. Oynayacağı maçlar belli oldu
İnternette silah fotoğrafı paylaşanlar sanal devriyeye yakalandı Gündem
İnternette silah fotoğrafı paylaşanlar sanal devriyeye yakalandı
Eğlence yeri mafyaları kıskıvrak yakalandı Gündem
Eğlence yeri mafyaları kıskıvrak yakalandı
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Gündem
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Dursun Özbek yıldız ismi kovdu. Masraflar çok fazla diyerek kararını açıkladı Spor
Dursun Özbek yıldız ismi kovdu. Masraflar çok fazla diyerek kararını açıkladı