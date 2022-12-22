Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin iki eğlence mekanı mühürlendi

Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında 17 Aralık'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından mühürlenme kararı verilen iki işletmenin boşaltılması için tanınan 24 saat süre doldu.

Adapazarı Belediyesi zabıta ekipleri, olayın yaşandığı işletme ile kavgaya karışan diğer grubun sahip olduğu eğlence mekanını mühürledi.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı verilen 3 zanlının da hastanedeki tedavilerinin ardından savcılığa götürüleceği öğrenildi.

Sakarya'da 17 Aralık'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K. silahla yaralanmıştı. Yaralılardan Toykar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan 14 şüpheli serbest bırakılmıştı. Haklarında gözaltı kararı verilen hastanedeki 6 kişiden 3'ü de serbest kalmıştı. (AA)