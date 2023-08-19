Sakarya’da 6 ay sonra bulunan cesedin sırrı

İHA'nın haberine göre; Ertürk’ün nasıl ve ne zaman nehre düştüğü ise henüz bilinmiyor.

Polis ve AFAD ekipleri aracı nehirden çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Ertürk’ün aracının izine rastlayan polis ekipleri, Sakarya Nehri’nde araç görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri, nehirden aracı çıkardı. Çıkarılan araç içerisinde cansız bedeni bulunan kişinin 61 yaşındaki Mithat Ertürk olduğu belirlendi.

Ertürk’ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı

Ertürk’ün cansız bedeni, otopsi için Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ertürk’ün yakınları ise acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Ertürk’ün ölüm sebebi ve nehre düşme anı ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.