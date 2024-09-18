Sakarya'da alevli gece

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da alevli gece

Sakarya’nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev, depo ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Korku saçan yangın, gece saatlerinde Köprübaşı Mahallesi 3536 Sokak üzerinde meydana geldi. Orhan ve Erhan Ç. isimli kardeşlere ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

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Kısa sürede büyüyen alevler, evin bitişiğinde bulunan depo ile boş ahır kısmına da sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Adrese ulaşan ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından ev, depo ve ahır kısmı kullanılamaz hale geldi.

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