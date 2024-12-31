Sakarya'da başından vurulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün akşam saatlerinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sakarya Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek B.'yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu.

aw361701-02.jpg

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw361701-03.jpg

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi'nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

aw361701-06.jpg​​​​​​​

Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

aw361701-07.jpg​​​​​​​

Melek B.'nin cenazesi, Akyazı Boztepe Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Boztepe Mezarlığında toprağa verildi.

aw361701-10.jpg

Sakarya'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulunduSakarya'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

aw361701-11.jpg

aw361701-04.jpg

aw361701-05.jpg

aw361701-08.jpg

aw361701-09.jpg

aw361701-01.jpg

Son Haberler
Putin kayyum atadı hisseler çakıldı. Anadolu Efes'ten KAP'a açıklama
Putin kayyum atadı hisseler çakıldı. Anadolu Efes'ten KAP'a açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere telefon
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı
Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı
Malatya'da deprem (31 Aralık 2024)
Malatya'da deprem