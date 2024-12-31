Sakarya'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde17 yaşındaki genç kız evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek B.'yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi'nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

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