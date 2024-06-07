Sakarya'da bir şahıs kediye apartmanda sopayla saldırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da bir şahıs kediye apartmanda sopayla saldırdı

Sakarya'da kediye sopayla vuran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bir şahıs kediye sopayla saldırdı. Komşusunun ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

aw222608-01-2.jpg

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, şahsın kediye sopayla vurması, kedinin şahsa saldırması ve şahsın evine giderek kapıyı kapatması görülüyor.

Sakarya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sosyal medya platformlarında, ilimiz Pamukova ilçesinde bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntüler paylaşılmış olup, ilimiz Pamukova çekildiği anlaşılan olayla ilgili olarak kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişi Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış ve olaya ilişkin adli tahkikata başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

aw222608-02-2.jpg

Son Haberler
Kaçak maden ortaya çıkmasın diye cesedi yakılan Afgan madencinin ailesinin tedavi masraflarını Valilik üstlendi Gündem
Kaçak maden ortaya çıkmasın diye cesedi yakılan Afgan madencinin ailesinin tedavi masraflarını Valilik üstlendi
Ayvalık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı Yerel Haberler
Ayvalık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
AKP'li belediye başkanına takside soğuk duş "Şu dünya ters dönecek deseler AKP'ye bir oy vermem" Video
AKP'li belediye başkanına takside soğuk duş "Şu dünya ters dönecek deseler AKP'ye bir oy vermem"
Hayvanlarını otlatmaya giden çobanı ayı öldürdü Gündem
Hayvanlarını otlatmaya giden çobanı ayı öldürdü
Rahmi Koç klasını konuşturdu Spor
Rahmi Koç klasını konuşturdu
Olası erken seçimlerde kimin önde çıkacağı belli oldu. Erken seçim tartışmaları anketlere yansıdı Gündem
Olası erken seçimlerde kimin önde çıkacağı belli oldu. Erken seçim tartışmaları anketlere yansıdı