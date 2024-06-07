Sakarya'da bir şahıs kediye apartmanda sopayla saldırdı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bir şahıs kediye sopayla saldırdı. Komşusunun ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, şahsın kediye sopayla vurması, kedinin şahsa saldırması ve şahsın evine giderek kapıyı kapatması görülüyor.

Sakarya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sosyal medya platformlarında, ilimiz Pamukova ilçesinde bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntüler paylaşılmış olup, ilimiz Pamukova çekildiği anlaşılan olayla ilgili olarak kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişi Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış ve olaya ilişkin adli tahkikata başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.