Sakarya'da cinayet: Noel Baba kostümlü zanlı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da cinayet: Noel Baba kostümlü zanlı tutuklandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yılbaşı gecesi çıkan kavgada Şahan Saçaklı’yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Noel Baba kostümlü A.O., yapılan soruşturma sonrası tutuklandı.

Serdivan'da yılbaşı gecesi otomobille tur atan Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.'nin içinde bulunduğu grup ile Noel Baba kostümü giyen A.O. G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Sakarya'da cinayet: Noel Baba kostümlü zanlı tutuklandı

Tartışmanın ardından ayrılan taraflar, gece yarısına doğru bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta yeniden karşılaştı. Noel Baba kostümlü A.O. G., burada grubun saldırısına uğradı. A.O. G. de yanında bulunan bıçağı çekip Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı'yı bıçakladı.

Sakarya'da cinayet: Noel Baba kostümlü zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bakır Şahan Saçaklı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Bu arada kavga anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da cinayet: Noel Baba kostümlü zanlı tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u, sorguları sonrası serbest bırakıldı. A.O. G. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya'da cinayet: Noel Baba kostümlü zanlı tutuklandı

Sakarya'da cinayet: Noel Baba kostümlü zanlı tutuklandı

Sakarya'da cinayet: Noel Baba kostümlü zanlı tutuklandı

Sakarya'da cinayet: Noel Baba kostümlü zanlı tutuklandı

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