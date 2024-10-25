Sakarya'da feci olay: İnşaatta üzerine asansör düşen 2 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da feci olay: İnşaatta üzerine asansör düşen 2 kişi öldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir inşaatta asansör bölümünün çökmesi neticesinde 2 işçi hayatını kaybetti.

Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 nolu Sokak'ta meydana gelen olayda yüklenici firma tarafından yapımına devam edilen aile sağlığı merkezi inşaatında asansör bölümünün çökmesi neticesinde yüklenici firmaya bağlı usta olarak çalışan Mahsun Şahin (30) ve Metin Batır (64) isimli iki kişi enkaz altında kaldı.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce enkaz altından çıkartılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Savcı incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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