Sakarya'da kaçakçılara operasyon: 2 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da kaçakçılara operasyon: 2 tutuklama

Sakarya'nın Erenler ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı 2'si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Nisan'da Erenler ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda M.Ç. (43), E.G. (26), K.A. (34) ve Ç.Ü. (33), gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 220 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 30 gram skunk, 40 gram satışa hazır metamfetamin (10 alüminyum folyoya sarılı), 30 sentetik hap, 100 ml sıvı amfetamin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 727 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 yarı otomatik av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si serbest bırakıldı.

Sakarya'da kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama

Sakarya'da kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama

Son Haberler
Samsun’da staj faciası: Necip, son yolculuğuna uğurlandı
Samsun’da staj faciası: Necip, son yolculuğuna uğurlandı
Meteoroloji uyardı! O bölgede sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak
Meteoroloji uyardı! O bölgede sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak
Ataşehir’de inşaat alanında göçük!
Ataşehir’de inşaat alanında göçük!
Merakla beklenen boks maçı için flaş sözler: Ölümle sonuçlanabilir
Merakla beklenen boks maçı için flaş sözler: Ölümle sonuçlanabilir
Sakarya'da kaçakçılara operasyon: 2 tutuklama
Sakarya'da kaçakçılara operasyon: 2 tutuklama