Sakarya’da korkunç olay: Ağabey miras için kardeşini vurdu

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki ağabey, 32 yaşındaki kardeşi Aziz Aydın Yanbul ile miras meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadı. Çıkan tartışmada, ağabey Ö.Y., kardeşini silahla vurarak yaradı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri çağırıldı. Omzundan ve baldırından yaralanan Aziz Aydın Yanbul, hastaneye götürüldü, ağabeyi ise gözaltına alındı.

ÖLÜM KORKUSU İÇİNDE YAŞIYORUZ

Hastanedeki tedavisi biten Yanbul, ağabeyinin serbest bırakıldığını öğrence büyük bir şok yaşadı. Ağabeyiyle babasından kalan 25 milyon TL miras yüzünden anlaşmazlık yaşadığını söyleyen Aziz Aydın Yanbul, "Abim babamdan kalan bütün hisselerimi kendisine devretmemi istiyor. Devretmezsem öldüreceğinden korkuyorum.

Abim bir gün bile nezarethanede kalmadı, aynı gün çıktı. Ben hastanede daha fazla kaldım. Hala dışarıda geziyor. Ölüm korkusu içinde yaşıyoruz. Ne zaman gelecek diye gecelerdir uyku uyumuyoruz. Kimden yardım bekleyeceğiz. Sahip çıkacak kimsemiz yok. Resmen ölmeyi bekliyoruz” ifadesinde bulundu.

Verilen bilgilere göre, Çukurköy Mahallesi’nde yaşamakta olan Aziz Aydın Yanbul, 4 Ekim tarihinde ağabeyi Ö.Y. tarafından silahla yaralandı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Baldırı ve omzundan vurulan Yanbul, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yanbul, hastanede tedavi görürken ağabeyi Ö. Y. gözaltına alındı. Aziz Aydın Yanbul, hastaneden taburcu olurken ağabeyinin serbest kaldığını öğrenince şok geçirdi.

“RESMEN ÖLMEYİ BEKLİYORUZ”

Olaydan sonra yaşadıklarını aktaran Aziz Aydın Aydul, “2019 yılında babamız vefat etti. 5 kardeşimizin en büyüğümüz olan Ö.Y.’ye çok güveniyorduk. Ö.Y.'yi baba vekili gördük ve başa geçirdik. Ama ikinci senenin başında, 'Bir elin 5 parmağıyız, birlik olalım' diyerek bizi kandırdı. Vurulmadan birkaç ay öncesinde geldi bana evimin önünde saldırdı ve beni dövdü. Ama oradan da cezayı biz aldık.

Kapımın önünde abimden dayak yedik ama adam bir gün bile ceza almadı. 7 ay cezayı ben aldım devamında vuruldum. Şu anda babamdan kalan bütün hisselerimi devretmemi istiyor. Devretmezsem öldüreceğinden korkuyorum. Tedirginiz, eşimle birlikte diken üstünde duruyoruz.

Evlerimiz arasında 100 metre bile yok. Bir gün bile nezarethanede kalmadı, aynı gün çıktı. Ben hastanede daha fazla kaldım. Hala dışarıda geziyor. Ölüm korkusu içinde yaşıyoruz, ne zaman gelecek diye gecelerdir uyku uyumuyoruz. Kimden yardım bekleyeceğiz. Sahip çıkacak kimsemiz yok. Resmen ölmeyi bekliyoruz” sözlerini kaydetti.

“O GÜN ABİMLE KONUŞMAYA GİTTİM”

Ağabeyiyle aralarındaki tartışmanın babasından kalan miras sebebiyle çıktığını ifade eden Yanbul,

"Kocaali’de 2 iş yeri, 5 daire mahalle içinde de 30 tonluk fındık bahçesi gibi mal var. Bunların değeri yaklaşık 25 milyon TL civarındadır. Olay günü abimle konuşmaya gittim ve ne istediğini sordum. Abim beni hiç dinlemedi.

Faklı şeyler söylemeye başladı ve 'Sizin hakkınız mı var?' diyerek bütün malları kendi kazanmış gibi davrandı. Bende yaşananlar üzerine bulunduğum yerden giderken masada duran silahla bana ateş etti. Olay sonrasında da 'Geçmiş olsun' bile demedi. Çünkü bu bilinçli yapılmış bir hareketti ve hala aynı hareketleri devam ediyor, mağduruz" dedi,

“GÖZÜNÜ KIRPMADAN BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTI”

Aziz Aydın Aydul, ağabeyinin para hırsı içinde olduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "Mal ve para hırsı gözünü bürümüş annemi de yanına çekti. Annem de beni ve 3 kız kardeşimi dışlıyor. Annem sadece abim Ö.Y.’yi savunuyor. Toprak doyursun gözlerini. Şikayetçiyim, şikayetimi de çekmeyi düşünmüyorum.

Öz abimle düşman değilim ancak gözünü kırpmadan beni öldürmeye kalktı. Kendimi korumasaydım, müdahale etmeseydim belki de ölecektim. Yaralandım yere düştüm hala bana vurmaya devam etti. İnsan bunu düşmanına yapmaz. Miras meselesi dışında aramızda başka bir husumet bulunmamaktadır"