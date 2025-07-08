Sakarya’da oto tamirhanesinde levye ile dehşet! Ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarya’da oto tamirhanesinde levye ile dehşet! Ölümden döndü

Sakarya’da bir sanayi sitesinde bulunan oto tamirhanesinde şiddet dolu anlar yaşandı. E.C.’yi tekme, yumruk ve levyeyle döven 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 2 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında kent merkezindeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Daha önce bir eğlence mekanında tartışan taraflar, oto tamirhanesinde yeniden karşılaştı. Burada alkolün de etkisiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada G.Z. ve E.Ç., E.C.'yi yumruk, tekme ve levyeyle darbetti. E.C., şüphelilerin elinden kurtulup polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Z. ve E.Ç., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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