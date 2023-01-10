Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Adapazarı Karasu yolu Limandere mevkisinde T.K. idaresindeki 34 BJ 5409 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Havva Aykır'a (50) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Aykır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alındı. (AA)
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