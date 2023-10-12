Sakarya’da panik anları. Direğe asılı halde bulundu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencisi olan 20 yaşındaki Suriyeli uyruklu Türk vatandaşı, kampüsün tenis kortu direğinde asılı halde bulundu. Çevredeki öğrenciler tarafından indirilen genç, hastaneye kaldırıldı. Diğer öğrenciler ise dehşet verici olayı korku dolu gözlerle izledi.