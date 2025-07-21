Sakarya'da yangın kabusu devam ediyor! Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı

Sakarya Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sularında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman İşletme, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 464 personel, 72 arazöz, 22 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 2 dozer, 2 treyler ve hava araçları katılıyor.

Bu arada dün tedbir amacıyla tahliye edilen Hacılar ve Taşoluk mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yoğun dumanın hakim olduğu bölgede ekipler, söz konusu mahallelerde yanan ev ve yapılarda soğutma işlemi yapıyor.

Sakarya’daki bir mahalle yangın dolayısıyla tahliye ediliyor