Sakarya'da zincirleme trafik kazası. 1 ölü 6 yaralı

Yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, tırların ve otomobillerin karıştığı kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Bilecik istikameti Devebağırtan mevkisinde gerçekleşti. Bir otomobil tırın altına girerken, başka bir otomobil ise iki tırın arasında sıkıştı. Bir tır ise yol ayırıcı beton blokları kırarak karşı şeride geçti. Olayın ardından çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, itfaiye ekipleri tırların altında ve arasında kalan araçları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza nedeniyle D-650 karayolu her iki yönde de ulaşıma kapatıldı ve bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

