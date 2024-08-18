Sakarya Karasu'da yasağa uymadı! Boğularak ölüyordu

Yasağı dinlemedi! Az daha ölüyordu!
Sakarya'nın Karasu ilçesinde deniz yasağına rağmen suya giren bir kişi, boğulma tehlikesi atlattı.
Aziziye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.K. isimli şahıs, tehlikeli deniz koşullarına rağmen yüzmek için denize girdi.
Dalgalara kapılan C.K., boğulma tehlikesi yaşadı.
Durumu fark eden cankurtaranlar hızla müdahale ederek, C.K.'yi deniz aracıyla kıyıya çıkardı.
Çevredeki vatandaşlar bu dramatik anları ilgiyle izlerken, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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