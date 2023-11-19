Sakarya’daki fırtınada ağaç otomobilin üzerine devrildi

Sakarya’da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle yerinden sökülen bir ağaç otomobilin üstüne devrilirken bazı noktalarda binaların çatıları uçtu.

KAYNAK: İHA
Sakarya’daki fırtınada ağaç otomobilin üzerine devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında şiddetli yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde kopan bir ağaç otomobilin üstüne devrildi. Karasu ilçesinde ise meydana gelen fırtına sebebiyle ağaç kopmalarının yanı sıra bina ve evlerin çatılar uçtu, direkler yıkıldı. Kopan parçaların işletmelere düşmesi neticesinde de maddi hasar meydana geldi. Şehir genelinde yaşanan olumsuzluklara karşı ekipler teyakkuza geçerken yer yer oluşan elektrik kesintisi başta ısınma olmak üzere pek çok hizmetin aksamasına sebep oldu.

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