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3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Erol Somuncu (65), evinde ölü bulundu. Somoncu’nun ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 16:17
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Erol Somuncu evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
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Karasu Yalı Mahallesi 194. Sokak’ta 3 katlı bir binanın en üst katında oturan Erol Somoncu’dan 3 gündür haber alamayan arkadaşları 112 Acili aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, Somoncu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Somoncu’nun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Bir işletmede güvenlik görevlisi olarak çalışan, vücudunda herhangi bir yara bulunmayan Somoncu’nun ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)

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