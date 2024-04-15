Sakaryaspor'a Erzurum'da ağır darbe. Tuncay Şanlı karalar bağladı

Trendyol 1. Lig 30. hafta maçında; Sakaryaspor ile Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda mücadele başladığı gib golsüz sona erdi: 0-0
Ev sahibi Erzurumspor üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.
Play-off potasında yer alan Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor ise son 5 maçta 3. kez puan kaybetti.
Alınan bu sonucun ardından Sakaryaspor, 51 puanla haftayı 5. sırada tamamladı. Erzurumspor ise play-off potasının 5 puan gerisinde 10. sırada yer aldı.
Sakaryaspor bir sonraki maçta Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Erzurum ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.