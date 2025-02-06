Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi bir maç sürdü!

TFF 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor 1 maça çıkan teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı. Sakaryaspor, 29 Ocak'ta göreve getirdiği Mustafa Dalcı takımın başında çıktığı tek maçta Amed SK ile berabere kalmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA

Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

İLKER PÜREN YENİ TEKNİK ADAM OLDU

Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Sakaryaspor, İlker Püren ile anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.