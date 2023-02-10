G.Saray'a Arnavut kaleci. Muslera'nın yerine Berisha

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta kaleci Fernando Muslera sakatlanmıştı.

Muslera sahayı gözyaşları içinde terkederken, durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı açıklanmıştı.

Sarı kırmızılı kulübün doktorları yaptıkları kontrollerden sonra tedaviye başladı. Ancak Muslera'nın 2 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

Galatasaray yönetimi bunun üzerine kaleci arayışlarına girişti.

Günmede gelen ilk ismin geçen sezon da Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena olduğu bildirildi. Ancak Barcelona Kulübü'nün bu kez teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine İtalya'nın Torino takımında bu sezon yedek kalan 33 yaşındaki Arnavut kaleci Etrit Berisha'nın gündeme geldiği öğrenildi.

Sarı kırmızılı kulübün kiralama teklifi yaptığı, görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.