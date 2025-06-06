Sakatlanan Sertaç Şanlı'dan haber var!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sakatlanan Sertaç Şanlı'dan haber var!

Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin milli pivotu Sertaç Şanlı bir sakatlık geçirmişti. Yıldız oyuncu için kulübünden bir açıklama yapıldı.

Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ile yarı final mücadelesi veren Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı sakatlık yaşadı. Sarı-Lacivertli kulüp, milli pivotun sakatlığı için açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Sertaç Şanlı, 5 Haziran Perşembe günü oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

z.jpeg

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sertaç Şanlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz."

Son Haberler
Kuzey Kore daha önce yan yatan gemiyi denize indirmeyi başardı
Kuzey Kore daha önce yan yatan gemiyi denize indirmeyi başardı
Türkiye’deki fiyatlara isyan edenler soluğu Yunan adalarında aldı: Vize kuyruğu metrelerce uzadı
Türkiye’deki fiyatlara isyan edenler soluğu Yunan adalarında aldı: Vize kuyruğu metrelerce uzadı
Alexandru Maxim rekorları altüst etti!
Alexandru Maxim rekorları altüst etti!
Yılmaz Özdil tavsiye etti: AKP'nin sezon finalini görmek İsteyen izlesin
Yılmaz Özdil tavsiye etti: AKP'nin sezon finalini görmek İsteyen izlesin
Otomobil satışlarında aslan payı elektrikli ve hibrit modellerde
Otomobil satışlarında aslan payı elektrikli ve hibrit modellerde