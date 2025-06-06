Sakatlanan Sertaç Şanlı'dan haber var!

Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ile yarı final mücadelesi veren Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı sakatlık yaşadı. Sarı-Lacivertli kulüp, milli pivotun sakatlığı için açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Sertaç Şanlı, 5 Haziran Perşembe günü oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sertaç Şanlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz."