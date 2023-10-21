Sakın atmayın servet sahibi olabilirsiniz, içinde 22 ayar altın var

Birçoğumuzun etrafında olan o eşyalar meğer altın değerindeymiş. Hurdacıların almak için can attığı o eşyanın gramı ise tam 1650 TL

Sakın atmayın servet sahibi olabilirsiniz, içinde 22 ayar altın var

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Yüklü miktarda para vererek satın aldığımız elektronik eşyaları bir süre sonra ömürleri bitince hemen çöpe atıyoruz. Ancak hesaba katmadığımız bir durum var. Elektronik eşyaların içerisinde bulunan öyle bir parça var ki onun gramı tam 1650 TL ediyor.

Elektronik eşya dendiğinde birçoğumuzu aklına sadece televizyon, cep telefonu ve bilgisayar gelse de, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, saç kurutma makinesi, elektrikli küçük ev aletleri, kumanda ve ses sistemi gibi cihazlarda bu kategoriye girmekte ve içinde az da olsa altın bulundurmakta.

Özellikle hurdacılar tarafından toplanan ve parçaları ayrı ayrı satılarak yüksek gelir sağlayan ana kartların içinde bulunan altını evde çıkarmak ise mümkün değil. Ancak, her şehirde bulunan anakart geri geri dönüşüm firmalarına ulaştırarak çıkartılabilir.

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