Sakın böyle makyaj yapmayın. Suratınız sivilce dolabilir

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların korkulu rüyası olan sivilcelere karşı öneriler gelmeye devam ediyor. Özellikle de makyajın hatalı yapılmasının sivilcelere neden olmasıyla ilgili öneriler geliyor.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Deniz Seçkin'den konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"KAPATICI MAKYAJ YAPMAYIN"

Prof. Dr. Deniz Seçkin, “Özellikle yağlı özellikteki kapatıcılar, fondötenler yüz derisindeki gözenekleri tıkayabilmekte, yağlı cildi olan kişilerde ve akne (sivilce) gelişiminin sık görüldüğü gençlerde sivilce ve sivilce öncülü siyah nokta (komedon) oluşumuna sebep olabilmektedir. Bu sebeple özellikle yağlı cildi olan ve akneye yatkın kişilerin kapatıcı makyaj yapmamaları, yağlı özellikteki makyaj ürünleri ve fondötenleri kullanmamaları uygun olur” sözlerini kullandı.

AKNE NEDİR?

Akne, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin (deri altındaki yağ üreten bezlerin) tıkanmasıyla sonuçlanan ve sivilcelere neden olan yaygın bir cilt durumudur .

Eğer vücut çok miktarda sebum üretiyorsa (cildimizi nemli tutan yağ), ölü deri hücreleri gözeneklerin içine sıkışabilir ve beyaz ya da siyah noktalara neden olabilir. Ciltte yaşayan bakteriler de gözenek içinde sıkışıp kalır, iltihaplı sivilcelerin çıkmasına neden olur. Genellikle yüz, alın, göğüs, üst sırt ve omuzlarda görülür. Akne her yaştan insanı etkilemekle birlikte, gençler arasında en yaygın olanıdır.

Sivilce, ergenlik dönemindeki gençlerin yüzde 85’inde görülmekle birlikte 30’lu 40’lı ve daha ileri yaşlarda da görülebilen bir deri hastalığıdır. Tipik bir sivilce, kırmızı renkte ucu sarı iltihaplı veya iltihapsız küçük kabarcıklar, açık komedon denen siyah noktalar ve kapalı komedon denen beyaz küçük kabartılar ve bazen daha iri kist benzeri yapılar şeklindedir.

Akne hormonlar, ilaçlar ve karbonhidrat açısından zengin gıdalar tarafından tetiklenebilir veya ağırlaşabilir.