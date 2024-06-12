Sakın kaçak avcılık yapmayın. Rekor ceza geliyor

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte yapılan rutin yol kontrolü sırasında avcılık belgesi olmadan, avlanma süresi dışında ve koruma altındaki atmaca kuşlarını doğadan alıp satmaya çalışan bir kişiye 19 bin 870 TL idari para cezası, ayrıca iki atmaca için de 44 bin TL tazminat bedeli uygulanmıştır. Yavru atmacalar, gerekli rehabilitasyon ve bakım süreçleri Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılacaklar" denildi.