Sakıp Sabancı'nın mirası atlı köşk satılığa çıktı. 48'de 1'lik hissenin fiyatı şok etti

Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı Nevin Tenik ile evlilik dışı bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden Sevilay Sabancı Çınar adlı kızları dünyaya geldi.

Sevilay Sabancı Çınar seneler önce Sabancı ailesine mirasçı oldu.

Sevilay Sabancı Çınar’ın yaptığı itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Atlı Köşk’ün tapusunun iptaline karar verdi.

Atlı Köşk üzerinde 48’de 1 hak sahibi oranındaki paya hak sahibi olan ve tapuyu alan Sevilay Sabancı Çınar köşkü satışa çıkartmak için mahkemeye başvurdu.

Hissesinin satılması için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu ve talebi kabul edildi.

Sabancı Çınar, payına düşen 48’de 1’lik hissesini 200 milyon TL’ye satışa çıkardı.

SEVİLAY SABANCI ÇINAR KİMDİR?

İhsan Sabancı'nın Nevin Tenik ile olan evlilik dışı ilişkisinden doğmuştur. Sevilay Sabancı Çınar 1966 doğumludur. Sabancı Çınar da Sabancı ailesine mirasçı olarak eklendi.

Yargıtay’ın kesinleşmiş ilamının ardından, mahkemenin, Sabancı ailesinin mallarının tespitini ve buna bağlı olarak yeni bir mal paylaşımı yapması bekleniyor.

Bu mallar arasında Sabancı ailesine ait Atlı Köşk, Akbank ve Bossa hisseleri, Sabancı Müzesi’nin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanına yayılan menkul ve gayrimenkuller bulunuyor.