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Şakir Özkayımoğlu: Saha şartları 1.Lig için uygun değildi

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:24
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Şakir Özkayımoğlu'ndan flaş açıklamalar

Şakir Özkayımoğlu: Saha şartları 1.Lig için uygun değildi
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Spor Toto 1. Lig’in 28. hafta maçında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Göztepe Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, Tuzlaspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. 

Saha şartlarının 1. Lig’e uygun olmadığını aktaran Şakir Özkayımoğlu, “Çok zor bir müsabakaydı bizim için. Saha şartları özellikle 1. Lig için uygun değildi. Çocuklar saha şartlarına göre mücadele etmeye çalıştı. Bunda da çok başarılı oldular. Hepsini ayrı ayrı içeride kutladım. Biz güzel bir aileyiz. Puanlar kazanıyoruz, maç maç bakıyoruz her şeye. 3 puanlık galibiyetle evimize mutlu dönüyoruz. Taraftarlar hep varlar zaten.

Desteklerini hiç esirgemiyorlar sağ olsunlar. Bizim için büyük bir güç arkamızda, 90 dakika hiç susmadılar. 3 puan armağan ettiğimiz için mutluyuz. Onlar da rahat bir şekilde eve dönerler. Göztepe emin adımlarla yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Başta futbolcuları, mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Başarılarımız inşallah devam edecek. Yolumuz, önümüz açık” şeklinde konuştu.

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