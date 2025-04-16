Şakir Paşa setinde yine yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Şakir Paşa setinde yine yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Büyükada’da, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği sette yangın çıktı. Çıkan yangın sırasında 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükada’nın Nizam Mahallesi’nde yer alan ve "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan tarihi konakta yangın çıktı. Yangın ilk belirtilere göre üst kattaki bir odada başladı. İtfaiye ekiplerine yangın haberinin geç verilmesi yangının büyümesine neden oldu.

gopbvvrwaaa46e0.jpg

ÖLÜM OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin dumandan zehirlenme mi yoksa kalp krizi mi geçirdiği, otopsi ile ortaya çıkacak.

Cenaze, Büyükada Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

gopbwffwkaae3tu.jpg

İKİNCİ KEZ YANGIN ÇIKTI

Yangının çıktığı konak, hem mimarisi hem de Şakir Paşa Ailesi dizisi çekimleri ile dikkat çekiyordu. Bölge sakinleri, konağın tarihi dokusunun yangından büyük zarar gördüğünü belirtirken, yetkililer hasar tespiti için çalışmalara başladı. Öte yandan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin setinde ikinci kez yangın çıkmış oldu.

Son Haberler
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın en acı günü! Ölümüyle sarsıldı
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın en acı günü! Ölümüyle sarsıldı
Hatayspor'dan Aaron Boupendza'ya başsağlığı mesajı
Hatayspor'dan Aaron Boupendza'ya başsağlığı mesajı
Gizem Karaca'nın hamilelik yolculuğu sosyal medyayı salladı
Gizem Karaca'nın hamilelik yolculuğu sosyal medyayı salladı
Eski hocasından Boupendza için duygusal sözler: Benim oğlum gibiydi
Eski hocasından Boupendza için duygusal sözler: Benim oğlum gibiydi
Bursa’da feci kaza! Cam takarken düştü
Bursa’da feci kaza! Cam takarken düştü