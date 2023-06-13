Sakız ağacı mide rahatsızlıklarına böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan mide rahatsızlıklarına iyi gelen sakız ağacının faydaları dikkat çekti.

Sakız ağacıyla ilgili detaylar...

SAKIZ AĞACI MİDEYE NASIL İYİ GELİYOR?

Mide rahatsızlıkları insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Sakız ağacı, midenin düzenli çalışmasını sağlayarak mide rahatsızlıklarına iyi geliyor.

MİDE RAHATSIZLIKLARI NEDİR?

Midenin mukozal dokusunda oluşan inflamasyonlar, gastrit veya mide iltihabı olarak adlandırılır. Akut gastrit ve kronik gastrit olarak da ikiye ayrılır. Kronik gastritin en yaygın nedeni "helikobacter pylori" adı verilen bakterinin varlığıdır.

SAKIZ AĞACI NEDİR?

Antep fıstığıgiller familyasından; Akdeniz kıyılarında yetişen, 4 m kadar boyunda, sık dallı, çalı görünümünde, kış aylarında yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Çiçekleri küçük ve kırmızı renklidir.

Meyvesi ufak, yuvarlak ve sivri uçludur. Başlangıçta kırmızı renkli iken sonradan siyaha dönüşür. Dal ve gövdesinden sakız elde edilir.

KULLANIM ŞEKLİ

Bu sakızdan bir miktar alınarak dövülüp bala katılıp yenilir. Sakız olarak da çiğnenir.