Sığırcık kuşları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğini durdurdu

Kaynak: İHA
Sığırcık kuşları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğini durdurdu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pisti üzerinde bulunan sığırcık sürüsü uçuş trafiğini durdurdu. Sığırcıklar nedeniyle 3 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul'un önemli havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı, sıradışı bir olayla gündeme geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen hadise, pist üzerinde bir araya gelen sığırcık sürüsünün neden olduğu uçuş trafiğinin durdurulmasıyla dikkat çekti. Pistlerde toplanan sığırcık sürüsü, havalimanı operasyonlarını sekteye uğratarak 3 uçağın İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine sebep oldu.

Sığırcıkların pistte bulunmasıyla birlikte, iniş yapmak isteyen uçaklara iniş izni verilmedi ve uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu durum, yakıt kritiğine giren bazı uçakların alternatif havalimanlarına yönlendirilmesine neden oldu. Havalimanı yetkilileri, sığırcıkları uzaklaştırmak için pistlerde çalışmalar yaparken, uçuş trafiği bir süreliğine durduruldu. Pistte bulunan sığırcıkların güvenli şekilde uzaklaştırılmasının ardından uçuş trafiği yeniden açıldı.

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