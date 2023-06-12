Safran bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan safran bitkisinin faydaları dikkat çekti.

SAFRAN BİTKİSİ NEDİR?

Süsengiller familyasından; yurdumuzda da yetiştirilen, 10-15 cm boyunda, çok yıllık otsu bir bitkidir.

Etli, yuvarlak, kaidesi yassı, 4 cm kadar çapında, üstü esmer renkli ve zarımsı pullarla kaplı, alt tarafında da kök parçaları bulunan bir soğanı vardır. Yaprakları uzun ve koyu yeşildir. Çiçekleri mor renklidir. Sonbahar mevsiminde yapraklardan önce açar. Meyvesi kapsül eklindedir ve sonbahar aylarında meydana gelir. İçeriğinde; ekerler, organik asitler, krosin ve uçucu yağ vardır. Tepeciklerinden elde edilen toz; renk, tat ve koku verici olarak kullanılır.

SAFRAN BİTKİSİNİN FAYDALARI

- Vücuda kuvvet verir.

-Sinirleri uyarır.

-Regl gecikmelerinde faydalıdır.

-Rahim hareketlerini arttırır.

-Hafıza kaybına iyi gelir. Ayrıca hafızayı güçlendirmesiyle de bilinir.

-Hem erkeklerde, hem de kadınlarda cinselliğe iyi gelir.

-İştah açar.

-Sinir zayıflığını giderir.

-Öksürük, bronşit ve astımda faydalıdır.

-Diş etini güçlendirir. Diş eti ağrılarını azaltır.

-Cilt lekelerini azaltır. Cildin parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.

-Cildin yaşlanmasını önler. Güneşin zararlı etkilerine karşı cildi korur.

-Sindirim bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Sindirim sistemine destek olur.

ZARARI VAR MI?

Fazla miktarda kullanılmamalıdır. Hamilelerin de kesinlikle kullanmaması gerekir.

SAFRAN NASIL KULLANILIR?

Safran, aktarlarda ve marketlerde genellikle toz halinde satılır. Safran baharatı pilav, tavuk ve çorba gibi yemeklerin içerisine eklenerek kullanılır. Aynı zamanda çay yapımında da kullanılır. Özellikle ülser ve sindirim sorunları için safran çayı tüketilebilir.

SAFRAN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Öncelikle 2 fincan su kaynatın. Fincanın içerisine 5-6 adet safran koyun. Kaynar suyu safranın üzerine dökün 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Demleme işleminden sonra safran çayını tarçın ve şekerle tatlandırabilirsiniz.

SAFRAN ÇAYI NE KADAR İÇİLMELİ?

Safran çayı, güçlü etkileri olan bir çaydır. Bu yüzden günlük tüketimi 1 fincanı geçmemelidir. Ayrıca haftada en fazla 4 kez içilmesi önerilir. Kalan günlerde mutlaka ara verin ve vücudunuzu dinlendirin.