Sakla Beni dizisinin merakla beklenen 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Sakla Beni dizisinde başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel'in ve Asuda Kelebek paylaşıyor. Peki, Sakla Beni 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?

SAKLA BENİ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asuda Kelebek’in yer aldığı Sakla Beni dizisinin ilk bölümü 2 Kasım Perşembe günü STAR TV’de izleyiciyle buluştu.

Sakla Beni dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Sakla Beni 11. bölümü 11 Ocak Perşembe günü yani bu akşam STAR TV’de yayınlanacak.

SAKLA BENİ KONUSU NEDİR?

"Sakla Beni" adlı dizi, Naz ve İncila'nın çocukluk arkadaşlığına dayanan dokunaklı bir hikayeyi konu alıyor.

Naz'ın nişanlısı Mete, İncila'ya karşı derin duygular besler ve bu duyguların etkisiyle aralarındaki ilişki, Naz'a karşı bir tür ihanetin kapılarını aralar. Ancak, Mete'nin İncila'ya olan hisleri, onun pes etme niyetinden çok uzaktır.

Dizi, bu karmaşık ilişki etrafında şekillenen duygusal zorlukları ve karakterlerin içsel çatışmalarını seyirciye aktarıyor. Mete'nin kararlılığı, Naz'ın duygusal mücadeleleri ve İncila'nın içsel çatışmaları, izleyicilere beklenmedik gelişmelerle dolu ve duygusal anlarla yoğrulmuş bir hikaye sunuyor.

"Sakla Beni," aşk, ihanet ve geçmişle yüzleşme temasını işleyerek seyirciyi etkileyici bir dramaya davet ediyor.

SAKLA BENİ OYUNCU KADROSU

"Sakla Beni" dizisi, büyük bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Tamer Levent, Şenay Gürler, Sevinç Erbulak, Sera Tokdemir, Açelya Devrim Yılhan, Nilüfer Açıkalın, Gökşen Ateş, Ceyda Düvenci, Edip Saner, Sıla Korkmaz ve Emine Umar gibi usta isimler, dizinin karakterlerine can veriyor.