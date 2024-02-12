Taze sebzeleriyle hazırlanan nefis bir lezzet olan şakşukayı ister ana yemek yanında garnitür olarak, ister ekmekle servis edilerek tüketilebilirsiniz. Peki, Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka tarifi için malzemeler neler?

İşte şakşuka tarifi…

ŞAKŞUKA TARİFİ

Şakşuka, yaz aylarında taze sebzelerin bol olduğu dönemlerde tercih edilen nefis bir kışlık hazırlıktır. İşte basit bir şakşuka tarifi:

- 3 adet patlıcan

- 3 adet yeşil biber

- 3 adet kırmızı biber

- 3 adet domates

- 3 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR?

Patlıcanları yıkayıp alacalı soyun, doğrayın. Üzerine tuz serpip acısının çıkması için bir süre bekletin.

Biberleri ve domatesleri doğrayın. Sarımsakları ince dilimleyin.

Tuzlu suda beklettiğiniz patlıcanları yıkayıp suyunu süzün.

Geniş bir tavada sıvı yağ ile patlıcanları kızartın. Ardından biberleri ve sarımsakları ekleyip kavurun.

Doğranmış domatesleri de ekleyip sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. İyice karıştırıp ocaktan alın.

Zeytinyağını gezdirip karıştırın. Şakşuka servise hazır.

Üzerine taze doğranmış maydanoz ile servis edebilirsiniz.