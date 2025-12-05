Şakşuka, Kelle, İki Yüzlüler ve Paçoz gibi hit şarkılarıyla tanınan Tarık Mengüç, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Oğlu Baran Mengüç de babasının yolundan giderek müzik dünyasına adım attı ve rap türünde eserler üretiyor.

Ünlü sanatçı, bugün birliğine teslim olacak oğlu için unutulmaz bir eğlence organize etti.Dün akşam mahallesinde düzenlenen davullu zurnalı eğlencede duygular zirve yaptı.

Davul-zurna eşliğinde hem Baran hem de babası Tarık Mengüç gözyaşlarını tutamadı. Eğlence boyunca baba-oğul birlikte dans etti, Tarık Mengüç mikrofonu alıp sevilen şarkılarını seslendirdi.

Çevre sakinleri ve davetliler bu coşkulu ve duygusal anlara tanıklık ederek geceye ortak oldu.

BARAN MENGÜÇ KİMDİR?

28 Haziran 2003 İstanbul doğumlu Baran Mengüç, ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün oğludur.

Son yıllarda rap müzik yapan genç sanatçı, sosyal medyada paylaştığı şarkı ve performanslarla geniş bir hayran kitlesi edindi.

Enerjik sahne tarzı ve özgün çizgisiyle dikkat çeken Baran, genç yaşına rağmen müzik sektöründe adından söz ettiriyor.

Babasının deneyimlerinden de faydalanarak kariyerini hızla yükselten Baran Mengüç, kendi tarzını oluşturmayı başarmış isimlerden biri olarak gösteriliyor.