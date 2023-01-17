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Yılın transferi geliyor: Aynı masadaydılar

Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağı yönünde iddiaları güçlendirecek bir fotoğraf sızdı. Mısırlı yıldız İngiliz kulübünden ayrılabilir.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 14:28
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Salah Liverpool'dan Arabistan'a

Yılın transferi geliyor: Aynı masadaydılar
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Liverpool, Premier Lig'de zor günler geçirirken Mohamed Salah ile ilgili sızan bir fotoğraf hem İngiliz hem de Mısır basınında geniş yer buldu.

Liverpool, hafta sonu ligde Brighton deplasmanından 3-0'lık hüsranla dönerken Mohamed Salah bu yenilginin ardından sürpriz bir yemek masasında görüntülendi.

Mohamed Salah'ın masasında PSG'nin sahibi Nasser Al Khelaifi'nin bulunması büyük dikkat çekti.

Mısır basınında çıkan haberlerde, PSG'nin bir süredir Salah'ı transfer etmek istediği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Bu sezon Liverpool ile 27 maçta 17 gol atıp 6 asist yapan 30 yaşındaki Salah'ın kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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