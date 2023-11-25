Salatalık kasalarına gizlenmiş uyuşturucuyu 'Bixi' buldu

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaniye'den İstanbul’a uyuşturucu götürüldüğü ihbarıyla, M.G. yönetimindeki kamyonu, Aksaray-Adana karayolunda durdurdu.

Kamyonun kasasında narkotik köpeği Bixi'nin, salatalık kasalarına tepki vermesi üzerine kasalarının altına gizlenmiş 9 paket halinde 22 kilo 850 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü M.G., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.