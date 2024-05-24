Salçanın içine elini sokan polis şok geçirdi

Kaynak: İHA
Salçanın içine elini sokan polis şok geçirdi

Diyarbakır’da aile görünümü verilen bir araçta salça kovaları polisin dikkatini çekti. Elini salça kovasına sokan polis silah ve aparatını buldu.

Diyarbakır'a çok sayıda silah sokulacağı ihbarını alan polis harekete geçti. Polis ekipleri uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Bagajdaki salça kovalarını dışarı çıkartan bir polis memuru elini salça kovasının içine soktu. Poşete sarılı 14 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet şarjör, 40 adet yiv ve setleri bulunan namlu, 40 adet fişek yatağı, 80 adet tabanca pimi ve 100 adet fişek ele geçirdi.

Konuyla ilgili olarak yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Müdürlüğün, silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaların yoğun ve özverili bir şekilde devam etmekte olduğu vurgulandı.

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