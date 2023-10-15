Salda Gölü madenciyi yendi. Mahkeme o kararı iptal etti

Salda Gölü yakınlarındaki maden için bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda mahkeme, "ÇED gerekli değildir" kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Salda Gölü madenciyi yendi. Mahkeme o kararı iptal etti

Salda Gölü’nü besleyen yayladaki madenin kapasite artışı için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı için Isparta 2'nci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre; Burdur’daki Salda Gölü’nü besleyen Eşeler Yaylası’ndaki maden şirketleri Çevik Madencilik ve Zontaş Zonguldak Taşkömürü Madencilik’e krom madeninin kapasite artışı için “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verilmişti.

50 bin hektarlık alanda etkili olacağı söylenen, bölgedeki su ve tarım arazilerini de olumsuz etkileyeceği ifade edilen proje için çevreciler harekete geçti ve konu yargıya taşıdı. Söz konusu durumun yargıya taşınmasının ardından 2 Haziran'da bilirkişi heyeti bölgede incelemelerde bulundu.

Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda Isparta 2'nci İdare Mahkemesi, tepki çeken karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi ve "ÇED gerekli değildir" kararı iptal edildi.

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'HUKUKA UYGUN DEĞİL'

Kararda şu ifadeler dikkat çekti:

"Krom ocağı üretimsel kapasite artışı, patlayıcı miktarında artış ve kırma-eleme-yıkama tesisi projesi kapsamındaki faaliyetlerin; yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının su kalitesi ve miktarlarını olumsuz yönde etkileyeceği, Proje Tanıtım dosyasında sahanın bitki örtüsünün doğru belirlenmediği, proje alanında bulunan ormanların yok edilmesi durumunda yerüstü ve yeraltı su rezervlerinin zarar göreceği, ormanın hidrolojik fonksiyonunun olumsuz etkileneceği ve Salda Gölü'nü besleyen su kaynaklarının yok olmasına neden olacağı, sahada bulunan endemik bitki türlerinin yok olmasına neden olacağı, tarımsal ve hayvansal üretimi olumsuz yönde etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu "ÇED Gerekli Değildir" kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

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