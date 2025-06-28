Salda Gölü’nde korku: Genç kız hayatta kalmaya çalışıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Salda Gölü’nde korku: Genç kız hayatta kalmaya çalışıyor

Burdur Salda Gölü’nde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki kız, AFAD dalgıçları tarafından kurtarıldı. Entübe edilen kız, Antalya’da yoğun bakımda; hayati tehlikesi sürüyor.

Afyonkarahisar'dan arkadaş grubuyla Salda Gölü'ne gelen Sultan Kumru, dün saat 16.00 sıralarında 2 arkadaşıyla Belediye Plajı'nda yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredekiler yardıma giderken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Salda Gölü'nde yaz aylarında tedbir amaçlı görevlendirilen AFAD dalgıç ekibi Sultan Kumru'yu sahilden yaklaşık 10 metre açıkta, 3 metre derinlikte bularak botla kıyıya çıkardı. Sultan Kumru'nun 1'i kadın 2 arkadaşı ise çevredekilerin yardımıyla kıyıya alındı.

İlk müdahale sonrası ambulansla önce Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürülen Sultan Kumru, buradan da Burdur Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Antalya Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. Sultan Kumru'nun entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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