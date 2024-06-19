Salda gölünün ortasında hayatının kabusunu yaşadı. Görür görmez fırladı

Olay, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde gerçekleşti. 9 yaşındaki Ayşe Sıla G., dayısı ve kuzenleriyle Doğanbaba köyü Orman plajına geldiğinde, şişme atın rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklenmeye başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gölün karşı kıyısındaki Halk Plajı'ndan hareket eden ekipler, kızı ararken, diğer ekipler Doğanbaba plajında beklemeye başladı. Bu sırada tatil için plajda bulunan Gökhan Aslan, kanosunu alarak ve bir cankurtaranla birlikte kızı kurtarmak için göle açıldı.

Yaklaşık 2 bin metre kürek çektikten sonra suda zor durumda olan kıza ulaştı ve onu kurtardı.

Sahile dönerken, Gökhan Aslan ve Ayşe Sıla G.'yi gören sahildeki vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Ayşe Sıla G., sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınarak ilk müdahalesi yapıldı ve hipotermi geçirme riski nedeniyle Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Sıla G.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Küçük kızı kurtaran Gökhan Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Salda Gölü'nde içerik üretmek için karavanıyla bulunduğunu ve kızın sürüklendiğini görünce hemen harekete geçtiğini belirtti.

Daha önce de kampa geldiği gölde, karavanının elektrik aksamının bozulması üzerine işletme bölgesine geçtiğini ve bu sayede kızı kurtarabilecek konumda olduğunu ifade etti.

Gökhan Aslan, kızı kurtardıktan sonra, bölgede bir cankurtaranın olması gerektiğini ve şans eseri orada bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.