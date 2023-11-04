Saldırganı gözleri ele verdi. 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkmıştı

Bursa’da 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıkan saldırganı gözleri ele verdi. Olayın mağduru Trabzonsporlu 9 yaşındaki Yusuf Emir B. de İHA'ya o anları anlattığı görüntüsüyle de sosyal medyada viral oldu.

KAYNAK: İHA
Saldırganı gözleri ele verdi. 9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkmıştı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki Yusuf Emir B., sokak arasında bisikletiyle ilerleyen Veysel İlhan’ın önce hakaretlerine, ardından biber gazlı saldırısına uğradı. Acı içinde kalan Yusuf Emir B., nefes almaya çalışırken, saldırgan ise bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan ve tansiyonu 18'e çıkan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. 9 yaşındaki çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken saldırgan Veysel İlhan ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Veysel İlhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli şahıs, hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verildi.

GÖZLERİ ELE VERDİ

Polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameralarında şüphelinin göz kayması rahatsızlığı bulunduğunu ve olay günü aynı giyindiği tişörtün üzerinde olduğu görüldü. Emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve göz kayması hastalığı olan toplamda 167 şüphelinin listesi yapıldı. Alınan izinler sonrası, ikinci şüpheli olarak evinden alınan Veysel İlhan’dan şüphelendi. Suçunu reddeden Veysel İlhan’ın evindeki aramalar sonucunda olay günü kullandığı bisiklet, giydiği kıyafet ve 3 biber gazı ele geçirildi.

İlhan, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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