Saldırıya uğrayan doktorun kalbi durdu

Bodrum'da bir hastanın saldırısına uğrayan aile hekiminin kalbi durdu. Kalbi yeniden çalıştırılan hekimin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Ortakent Cumhuriyet Caddesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen E.S. (55), yüksek ateş şikayetiyle kardeşi Ö.A.S.'yi (48) sağlık ocağına getirdi.

Daha sonra E.S., kardeşi ile birlikte Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın (61) muayenehanesine girdi. Doktor hastaneye gitmesini önerse de E.S. aile sağlığı merkezinde tedavi olmak istedi. İkili arasında tartışma, ardından da kavga çıktı. E.S., kavga sırasında iddiaya göre Dr. Mustafa Gürkan Tezvar'ın boğazını sıktı. Gürültüyü duyan aile merkezi görevlileri, olaya müdahale etti.

KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI

Saldırı sonrası kalbi duran doktora ilk müdahaleyi aile merkezi çalışanları yaptı ve duran kalbi yeniden çalıştırdı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre doktorun daha önceden kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi. Olayla ilgili E.S. ile kardeşi Ö.A.S. gözaltına alınarak, karakola götürüldü.