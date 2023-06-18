Saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül tekrar hastaneye kaldırıldı

Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumaları tarafından saldırıya uğramıştı.

Sinan Aygül'ün son durumuna ilişkin bilgiyi Gazeteci Sevilay Yılman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yılman, saldırıya uğrayan Aygül'ün yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yılman, Aygül'ün sağlık durumuna ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Az önce Gazeteci Sinan Aygül ile görüştüm. Fenalaşmış. Bu yüzden tekrar Tatvan Devlet Hastanesi’e kaldırılmış. Elmacık kemiğinde birkaç yerde kırık var. Tatvan’da plastik cerrah olmadığı için Diyarbakır ya da Van’a sevkedilecek. Bu arada sordum. Başkan Emin Geylani aramış ama kendisi telefona hiç cevap vermemiş. Yakınlarına ulaşmış Geylani ama onlar da başkanın gelmesini istemememişler haklı olarak çünkü azmettirenin kesinlikle o olduğuna emin Sinan. Çünkü iki saldırganla hiçbir yakınlığı, iletişimi olmadığı gibi husumeti de yok. Saldırının planlı olduğunu ve diş eti ameliyatı için gittiği klinikten çıktığı anda kameranın o alanda olmadığını düşünüp özellikle orada köşeye sıkıştırıyorlar. Ayrıca Sinan hem Bitlis Valiliği’nin hem İçişleri Bakanlığı’nın Tatvan Emniyetinin olayın aydınlatılması konusunda çok ciddi çaba gösterdiklerini ve sürekli Sinan ile irtibatta olduklarını ifade etti. Umarım iyi bir plastik cerrah Sinan’ı eski sağlığına kavuşturur."