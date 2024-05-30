Saldırıya uğrayan öğretmen için kalem kırdılar

Kaynak: İHA
Saldırıya uğrayan öğretmen için kalem kırdılar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda bir veli tarafından saldırıya uğrayan öğretmen için meslektaşları tepki gösterdi.

Eğitim sendikaları ve öğretmenler, şiddeti kınamak amacıyla bir araya gelerek kalem kırdı.

28 Mayıs tarihinde gerçekleşen olay sonrası, Çınaraltı Meydanı'nda Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Gücü Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen üyeleri toplandı. Ellerinde pankartlarla toplanan sendika üyeleri, öğretmenlere yönelik şiddeti kınayan açıklamalar yaptı.

"Özlük haklarımız iyileştirilsin"

Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, yaptığı konuşmada, "Eğitim çalışanları, bir yandan şiddetin toplumun aklını ve anlayışını felç etmesine, eğitim başarımızı engellemesine 'dur' demek için genç nesiller üzerinde emek verirken, diğer yandan şiddetin nesnesi haline gelmiş durumdadır. Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması acil ve köklü çözümler gerektirmektedir. Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasının artırılması, görev başındaki öğretmene saldıran kişinin tutuklu yargılanması ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda güncellemeler yapılmasını ve TBMM'ye kanun teklifinde bulunulmasını talep ediyoruz," dedi.

Anadolu Eğitim-Sen Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de, "Bizim derdimiz, bugün Burak öğretmenimize yapılanın, yarın Ordu'da Ayşe öğretmene veya İzmir'de başka bir öğretmene yapılmamasıdır," ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğretmenler, tepkilerini sembolik olarak kalem kırarak gösterdi.

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