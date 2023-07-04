Şalgam bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan şalgam bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ŞALGAM NEDİR?

Turpgiller familyasından; toprak altında şişkin bir yumru yapan, topaç biçiminde etli ve tatlı yumrumsu, iki yıllık bir bitkidir. Yaprakları parçalı ve tüylü, çiçekleri sarıdır. Yurdumuzda kökü basık ve yuvarlak olanlar makbüldür. İçeriğinde B vitamini ve madeni maddeler vardır.

ŞALGAMIN FAYDALARI

- İdrar söktürür.

-Romatizma ve nikriste faydalıdır.

-Mafsal şişliklerini indirir, şikayetleri giderir.

-Böbrek kumu ve taşının düşürülmesine yardımcı olur.

-Apse, dolama, kan çıbanı ve donmalarda kullanılır.

-Ergenlik sivilcesi ve egzama gibi cilt hastalıklarında faydalıdır.

-Göğsü yumuşatır. Akciğerleri ve bronşları temizler, vücuda rahatlık verir.

-Boğaz iltihaplarını giderir.

-Nekahat devresini kısaltır.

-Kabızlığı giderir.

-Vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır.

-Şeker hastalarının susuzluğunu giderir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Kanser riskini önlemede faydalıdır.

-Kilo vermeyi destekler.

-Cilt Sağlığına iyi gelir.

ŞALGAM SUYU NASIL YAPILIR?

İlk olarak vermiş olduğumuz ölçülerdeki şekeri, tuzu ve limon tuzunu bidonun içerisine boşaltın ve suyun içerisinde karıştırın.

1 su bardağı bulguru tülbentin içine koyun ve tülbentin ağzını bağlayıp, suyun içerisine salın.

Siyah havucunuzu kabuklu haldeyken iyice yıkayın. Daha sonra kabuklarını soyun ve uzunlamasına parçalara ayırın. Parçalara ayırmış olduğunuz siyah havucu suyun içerisine atın.

Daha sona pancar turbunun kabuklarını soyun ve iri parçalar halinde keserek suyun içerisine atın.

Bidonun ağzı dolacak şekilde içerisine tekrar su ilave edin. 2 gün arayla kapağını açıp havalandırın.

15 günün sonunda şalgam suyunuz hazır hale gelmiş olacak.